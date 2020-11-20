***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 170 0 0 0 54.975 -1.550 0 0 0 452.847 506.442 0 506.442Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.482 0 0 0 8.883 834 0 1.736.591 0 452.847 3.095.656 0 3.095.656Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 7.697 0 0 0 -21.543 -388 0 0 0 264.980 250.746 0 250.746Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 478.872 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -17.283 0 0 0 4.468 0 0 2.215.463 0 264.980 3.392.611 0 3.392.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER36.304.108 120.367.515 156.671.623 40.296.122 94.305.325 134.601.447GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.261.279 5.810.985 7.072.264 1.149.048 3.616.378 4.765.426Teminat Mektupları1.243.279 3.064.679 4.307.958 1.125.841 1.741.369 2.867.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.243.279 3.064.679 4.307.958 1.125.841 1.741.369 2.867.210Banka Kredileri0 408 408 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 408 408 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler18.000 2.525.415 2.543.415 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler18.000 1.645.431 1.663.431 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 879.984 879.984 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 220.483 220.483 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.439.035 11.993.437 13.432.472 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri188.843 0 188.843 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.869 0 16.869 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.321.483 0 3.321.483 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri17.770 0 17.770 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler544.843 703 545.546 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.042.880 11.043.996 17.086.876 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.331.824 4.146.930 8.478.754 4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.711.056 6.897.066 8.608.122 1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri14.233.982 75.126.998 89.360.980 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri4.243.555 26.183.504 30.427.059 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri9.990.427 23.154.612 33.145.039 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.234.836 12.060.410 21.295.246 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer2 4.330.986 4.330.988 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER665.788.402 49.259.383 715.047.785 449.766.744 35.816.881 485.583.625EMANET KIYMETLER598.049.275 13.019.124 611.068.399 382.267.676 9.991.040 392.258.716Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları162.469 0 162.469 161.637 0 161.637Emanete Alınan Menkul Değerler596.191.149 4.464.817 600.655.966 380.565.725 6.698.385 387.264.110Tahsile Alınan Çekler16.554 111.085 127.639 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler130.885 28.263 159.148 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.548.218 8.414.959 9.963.177 1.405.858 3.158.159 4.564.017Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.445.338 23.457.338 88.902.676 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler24.426 1.169.875 1.194.301 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri33.377 428.984 462.361 34.602 297.485 332.087Emtia571.647 985.530 1.557.177 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.350.176 10.585.997 13.936.173 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.465.712 10.286.952 71.752.664 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.293.789 12.782.921 15.076.710 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI702.092.510 169.626.898 871.719.408 490.062.866 130.122.206 620.185.072Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.088.496 1.148.830Alınan Faizler1.673.934 2.665.208Ödenen Faizler-746.575 -1.423.622Alınan Temettüler89 6.420Alınan Ücret ve Komisyonlar309.940 363.512Elde Edilen Diğer Kazançlar70.012 223.696Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar72.921 88.729Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -383.489 -371.445Ödenen Vergiler-129.693 -106.585Diğer221.357 -297.083Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.623.485 -1.719.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış131.095 -302.036Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-862.090 -510.226Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.134.894 -1.028.659Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-240.274 -363.487Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)324.932 -1.750.685Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.710.509 2.173.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.334.548 65.459Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.359.659 -3.645Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.711.981 -570.945YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.123.357 -505.341İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.020 -2.324Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.639.627 -541.076Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar613.375 59.426Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-39.085 -21.367FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-44.494 -950.178Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -916.051İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.494 -34.127Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) 12.024 -12.549Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.443.846 -2.039.013Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.874.597 13.222.563Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 8.430.751 11.183.550Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)264.980 452.847DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-14.234 53.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.697 170Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.633 293Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.936 -123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-21.931 53.425Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-29.234 69.010Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -1.987Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.801 -13.598TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)250.746 506.442Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.101.148 10.835.296 21.936.444 7.006.588 10.436.516 17.443.104Nakit ve Nakit Benzerleri2.939.193 8.596.021 11.535.214 4.880.482 9.236.495 14.116.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 213.633 4.073.437 4.287.070 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 150.743 292.451 443.194 390 10.974 11.364Para Piyasalarından Alacaklar2.580.856 4.230.133 6.810.989 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.039 0 -6.039 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 285.775 110.013 395.788 408.920 89.407 498.327Devlet Borçlanma Senetleri280.208 51.098 331.306 403.353 62.186 465.539Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.567 58.915 64.482 5.567 27.221 32.788Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.957.756 16.069.293 26.027.049 7.984.503 8.310.861 16.295.364Krediler(I-e) 11.343.173 16.069.293 27.412.466 9.263.673 8.310.861 17.574.534Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları277.787 0 277.787 126.556 0 126.556İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.663.204 0 -1.663.204 -1.405.726 0 -1.405.726SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 594 0 594 2.095 0 2.095Satış Amaçlı594 0 594 2.095 0 2.095Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI220 0 220 220 0 220İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 220 0 220 220 0 220Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 225.350 0 225.350 224.791 0 224.791MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 174.743 0 174.743 168.439 0 168.439Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer174.743 0 174.743 168.439 0 168.439YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.351 0 19.351 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 239.370 0 239.370 211.012 0 211.012DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 187.141 482.415 669.556 122.618 491.226 613.844VARLIKLAR TOPLAMI21.905.673 27.387.004 49.292.677 15.720.266 19.238.603 34.958.869YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 9.369.132 22.390.592 31.759.724 7.159.651 20.580.614 27.740.265ALINAN KREDİLER(II-d) 0 3.370.691 3.370.691 0 30.720 30.720PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 5.194.346 0 5.194.346 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 93.017 9.596 102.613 113.371 11.022 124.393KARŞILIKLAR(II-h) 165.592 1.783 167.375 168.980 1.307 170.287Yeniden Yapılanma Karşılığı2.754 0 2.754 4.114 0 4.114Çalışan Hakları Karşılığı68.230 0 68.230 67.818 0 67.818Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar94.608 1.783 96.391 97.048 1.307 98.355CARİ VERGİ BORCU(II-i) 67.887 0 67.887 34.039 0 34.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281Krediler0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 624.780 435.068 1.059.848 765.993 173.594 939.587ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.392.611 0 3.392.611 3.141.865 0 3.141.865Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-17.283 0 -17.283 -24.980 0 -24.980Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.468 0 4.468 26.399 0 26.399Kar Yedekleri2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591Yasal Yedekler201.483 0 201.483 198.999 0 198.999Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar264.980 0 264.980 478.872 0 478.872Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı264.980 0 264.980 478.872 0 478.872Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.311.099 29.981.578 49.292.677 11.848.511 23.110.358 34.958.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.636.716 2.573.011 614.910 806.075Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.194.664 1.787.875 435.260 538.218Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.009 38.871 1.009 10.862Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 31.958 140.133 8.879 19.038Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler103.153 488.150 6.754 188.955Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 301.644 107.767 162.327 45.681Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar39.274 44.827 6.534 16.283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar262.370 62.940 155.793 29.398İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.288 10.215 681 3.321FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -725.733 -1.443.732 -295.491 -457.122Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -459.848 -1.198.711 -146.642 -383.379Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -88.652 -214.716 -42.604 -67.557Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-118.787 -10.668 -83.176 -1.845İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) 0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.779 -16.111 -4.593 -4.247Diğer Faiz Giderleri-45.667 -3.526 -18.476 -94NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ910.983 1.129.279 319.419 348.953NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ311.649 348.225 103.299 115.295Alınan Ücret ve Komisyonlar348.247 378.922 115.784 125.455Gayri Nakdi Kredilerden65.365 48.877 25.865 16.875Diğer(IV-l) 282.882 330.045 89.919 108.580Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.598 -30.697 -12.485 -10.160Gayri Nakdi Kredilere-590 -493 -195 -173Diğer-36.008 -30.204 -12.290 -9.987TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 89 6.420 0 6TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 438.467 -52.448 141.276 -44.734Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)121.012 49.558 36.661 31.466Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)888.852 -107.260 326.679 -144.890Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-571.397 5.254 -222.064 68.690DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 188.946 223.696 49.769 83.052FAALİYET BRÜT KÂRI1.850.134 1.655.172 613.763 502.572BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -403.889 -180.014 -114.097 -14.910DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.990 -12.660 955 -5.392PERSONEL GİDERLERİ (-)-385.707 -375.230 -127.429 -124.261DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -688.160 -502.074 -190.715 -149.526NET FAALİYET KARI (ZARARI)369.388 585.194 182.477 208.483BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)369.388 585.194 182.477 208.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -104.408 -132.347 -33.321 -49.133Cari Vergi Karşılığı-134.592 -105.135 -800 -34.328Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -27.212 0 -14.805Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi30.184 0 -32.521 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 264.980 452.847 149.156 159.350DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 264.980 452.847 149.156 159.350Grubun Karı (Zararı)264.980 452.847 149.156 159.350Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00406200 0,00694200 0,00228700 0,00244300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889396BIST