***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 2.856 0 0 0 -107.101 0 0 0 0 262.173 157.928 0 157.928Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 392.259 0 -430.454 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0Diğer0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -17.623 0 0 0 -97.366 0 0 2.544.955 0 262.173 3.655.317 0 3.655.317Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 -12.736 0 0 0 16.787 0 0 0 0 508.538 512.589 0 512.589Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 920.614 0 -933.299 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.299 0 -933.299 0 0 0Diğer0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 323.573 0 -26.336 0 0 0 -93.921 0 0 3.465.569 0 508.538 4.829.713 0 4.829.713Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER51.772.838 170.614.389 222.387.227 34.774.124 123.095.902 157.870.026GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.423.423 13.544.734 14.968.157 1.298.985 12.409.440 13.708.425Teminat Mektupları1.393.423 6.445.839 7.839.262 1.268.985 6.090.178 7.359.163Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.393.423 6.445.839 7.839.262 1.268.985 6.090.178 7.359.163Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0Akreditifler30.000 6.706.654 6.736.654 30.000 5.964.093 5.994.093Belgeli Akreditifler30.000 4.562.680 4.592.680 30.000 3.369.695 3.399.695Diğer Akreditifler0 2.143.974 2.143.974 2.594.398 2.594.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 392.241 392.241 355.169 355.169Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488Cayılamaz Taahhütler8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.244.112 24.858.046 29.102.158 1.114.259 7.048.494 8.162.753Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri237.795 0 237.795 237.911 237.911Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.703 0 14.703 14.709 14.709İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.552.367 0 3.552.367 3.428.483 3.428.483Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri23.361 0 23.361 22.104 22.104Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler491.402 1.331 492.733 534.038 1.204 535.242Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.674.705 20.718.644 31.393.349 8.801.835 18.681.585 27.483.420Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.284.731 7.043.373 15.328.104 6.454.670 6.693.632 13.148.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.389.974 13.675.271 16.065.245 2.347.165 11.987.953 14.335.118Para ve Faiz Swap İşlemleri25.534.098 91.402.194 116.936.292 13.398.624 67.445.218 80.843.842Swap Para Alım İşlemleri2.832.395 32.692.176 35.524.571 2.319.379 20.207.079 22.526.458Swap Para Satım İşlemleri9.019.703 30.763.520 39.783.223 4.681.245 22.219.171 26.900.416Swap Faiz Alım İşlemleri6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484Swap Faiz Satım İşlemleri6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.574.586 14.541.076 20.115.662 5.920.890 11.889.690 17.810.580Para Alım Opsiyonları2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290Para Satım Opsiyonları2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 5.548.364 5.548.364 5.620.271 5.620.271EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER157.819.517 97.595.102 255.414.619 171.750.710 102.629.066 274.379.776EMANET KIYMETLER89.104.394 42.175.774 131.280.168 103.861.093 43.276.979 147.138.072Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları75.739.348 7.782.186 83.521.534 91.285.113 6.115.648 97.400.761Emanete Alınan Menkul Değerler11.480.820 16.003.653 27.484.473 10.642.219 22.690.989 33.333.208Tahsile Alınan Çekler12.883 274.615 287.498 32.450 273.433 305.883Tahsile Alınan Ticari Senetler212.697 31.022 243.719 190.451 33.894 224.345Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.658.646 18.084.298 19.742.944 1.710.860 14.163.015 15.873.875Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.397.662 22.271.011 87.668.673 65.128.128 30.428.077 95.556.205Menkul Kıymetler242.274 2.240.461 2.482.735 67.297 2.016.807 2.084.104Teminat Senetleri53.005 807.338 860.343 39.505 731.903 771.408Emtia637.450 328.024 965.474 622.017 301.088 923.105Varant0 0 0 0Gayrimenkul2.670.966 13.490.564 16.161.530 2.812.412 12.576.244 15.388.656Diğer Rehinli Kıymetler61.793.967 5.404.624 67.198.591 61.586.897 14.802.035 76.388.932Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.317.461 33.148.317 36.465.778 2.761.489 28.924.010 31.685.499BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI209.592.355 268.209.491 477.801.846 206.524.834 225.724.968 432.249.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 455.544 238.108Alınan Faizler(VI-a) 1.158.382 829.469Ödenen Faizler(VI-a) -561.231 -407.357Alınan Temettüler4.176 0Alınan Ücret ve Komisyonlar169.510 73.270Elde Edilen Diğer Kazançlar51.415 55.074Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar41.336 19.659Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -286.836 -185.756Ödenen Vergiler-92.437 -54.096Diğer-28.771 -92.155Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.535.258 4.243.820Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-669.009 -939.299Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-205.900 -735.419Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.377.374 -173.714Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-150.911 303.121Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)761.845 -152.731Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.406.335 7.170.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 76.498Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.300.244 -1.305.552Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.079.714 4.481.928YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-282.905 1.176.481İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.597 -12.444Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller117 26.268Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.330.812 -243.597un Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.078.265 1.422.033Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-22.878 -15.779FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-151.879 -118Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit288.000 710.228Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-418.500 -705.190İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-21.379 -5.156Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -11.568 31.965Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.526.066 5.690.256Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 29.911.011 6.921.426Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 24.384.945 12.611.682Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)508.538 262.173DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.051 -104.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.736 2.856Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.920 3.798Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.184 -942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.787 -107.101Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri21.318 -132.545Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.531 25.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)512.589 157.928Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.598.921 31.130.943 41.729.864 7.688.676 38.335.187 46.023.863Nakit ve Nakit Benzerleri5.636.494 27.316.681 32.953.175 3.650.354 34.622.985 38.273.339Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 146.984 9.992.177 10.139.161 1.070.253 10.120.969 11.191.222Bankalar(I-c) 278.181 1.222.015 1.500.196 2.010 997.400 999.410Para Piyasalarından Alacaklar5.216.860 16.102.489 21.319.349 2.583.996 23.504.616 26.088.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.531 -5.531 -5.905 -5.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 641.199 258.677 899.876 84.855 132.668 217.523Devlet Borçlanma Senetleri636.974 258.677 895.651 80.630 132.668 213.298Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 4.225 4.225 4.225Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056Devlet Borçlanma Senetleri3.962.018 3.962.018 3.657.056 3.657.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarTürev Finansal Varlıklar(1-b) 359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.458.708 20.193.956 33.652.664 10.521.510 17.785.207 28.306.717Krediler(I-e) 15.029.029 20.193.956 35.222.985 12.037.291 17.785.207 29.822.498Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0Faktoring Alacakları316.205 316.205 286.586 286.586İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarBeklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.886.526 -1.886.526 -1.802.367 -1.802.367SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 0 0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI34.753 34.753 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.753 34.753 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 34.753 34.753 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 178.783 178.783 185.620 185.620MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 244.188 244.188 242.372 0 242.372ŞerefiyeDiğer244.188 244.188 242.372 242.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 587.148 587.148 665.811 665.811DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 295.980 21.824 317.804 157.191 33.745 190.936VARLIKLAR TOPLAMI25.398.481 51.346.723 76.745.204 19.496.153 56.154.139 75.650.292YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 18.787.451 42.472.144 61.259.595 12.856.546 45.111.324 57.967.870ALINAN KREDİLER(II-d) 0 1.062.859 1.062.859 957.868 957.868PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 3.020 0 3.020 2.309.195 2.309.195İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-e) 404.507 0 404.507 529.156 0 529.156Bonolar404.507 0 404.507 529.156 529.156Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0Tahviller0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0Diğer0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-g) 73.579 2.247 75.826 99.495 2.202 101.697KARŞILIKLAR(II-i) 244.256 1.778 246.034 204.857 2.581 207.438Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı100.311 0 100.311 72.893 72.893Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0Diğer Karşılıklar143.945 1.778 145.723 131.964 2.581 134.545CARİ VERGİ BORCU(II-J) 210.925 0 210.925 637.318 637.318ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-J) 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-k) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-l) 0 0 2.139.230 2.139.230 1.984.831 1.984.831Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-f) 944.715 1.003.356 1.948.071 802.593 859.930 1.662.523ÖZKAYNAKLAR(II-m) 4.829.713 0 4.829.713 4.317.124 0 4.317.124Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 652.290Sermaye Yedekleri323.573 0 323.573 310.888 0 310.888Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri323.573 0 323.573 310.888 310.888Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-26.336 0 -26.336 -13.600 -13.600Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-93.921 0 -93.921 -110.708 -110.708Kar Yedekleri3.465.569 0 3.465.569 2.544.955 0 2.544.955Yasal Yedekler184.141 0 184.141 184.141 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.281.428 0 3.281.428 2.360.814 2.360.814Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar508.538 0 508.538 933.299 0 933.299Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı508.538 0 508.538 933.299 933.299YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.699.733 51.045.471 76.745.204 21.887.468 53.762.824 75.650.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.280.291 841.367Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 979.893 525.622Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler20.956 11.039Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 19.682 26.014Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler58.424 83.796Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 194.015 194.540Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar25.927 26.920Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar168.088 167.620İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri7.321 356FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -694.581 -401.902Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -576.308 -294.144Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -39.420 -29.929Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-21.470 -28.043İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -20.217 -43.418Kiralama Faiz Giderleri-3.654 -5.766Diğer Faiz Giderleri-33.512 -602NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ585.710 439.465NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ149.933 94.260Alınan Ücret ve Komisyonlar173.003 108.114Gayri Nakdi Kredilerden66.045 26.915Diğer(IV-l) 106.958 81.199Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.070 -13.854Gayri Nakdi Kredilere-201 -193Diğer-22.869 -13.661TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 24.176 32.824TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 522.129 68.765Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)79.928 -9.098Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)309.737 218.510Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)132.464 -140.647DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 53.323 103.171FAALİYET BRÜT KÂRI1.335.271 738.485BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -148.974 -41.520DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-6.266 -9.388PERSONEL GİDERLERİ (-)-235.030 -147.685DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -280.823 -214.392NET FAALİYET KARI (ZARARI)664.178 325.500BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)664.178 325.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -155.640 -63.327Cari Vergi Karşılığı-74.434 -17.001Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-81.206 -46.326Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 508.538 262.173DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 508.538 262.173Grubun Karı (Zararı)508.538 262.173Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00779600 0,00401900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030391BIST