***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1401 sayılı kararı ile onaylanmış ve onay tarihinden itibaren 1 yıl süre geçerli olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle 3.600.000.000.-TL (ÜçMilyarAltıYüzMilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracı ihraç limitimizin iptal edilmesine ve yine ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak suretiyle, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle 10.00.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası) nominal değerli Türk Lirası cinsinden tertipler halinde ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu ile ilgili tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029228BIST