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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.05.2022 16:15
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1401 sayılı kararı ile onaylanmış ve onay tarihinden itibaren 1 yıl süre geçerli olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle 3.600.000.000.-TL (ÜçMilyarAltıYüzMilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracı ihraç limitimizin iptal edilmesine ve yine ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak suretiyle, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle 10.00.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası) nominal değerli Türk Lirası cinsinden tertipler halinde ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu ile ilgili tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029228


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Altın Gr. 907 907 4,70  
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Tam 6.100 6.256 -29,19  
Yarım 2.949 3.026 -14,13  
Çeyrek 1.479 1.513 -7,06  
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Gümüş Gr. 10,56 10,57 0,13  
B. Petrol 105 105 2,63  
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