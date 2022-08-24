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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 11:59
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.08.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 137.060.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,01
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHSBC82211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 137.060.000
İhraç Fiyatı 0,95232
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.08.2022
Kayıt Tarihi 23.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 137.060.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Ratings Aa2.tr (Uzun Vadeli Ulusal Not) 16.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 23.05.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 93 gün vadeli, TRFHSBC82211 ISIN Kodlu, 137.060.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057951


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VAKBN 5,50 582.267.168 % 10,00  
BRMEN 2,20 457.283 % 10,00  
HKTM 19,48 3.360.436 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.509.808 % 9,98  
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Altın Ons 1.762 1.762 11,23  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,31  
Cumhuriyet 6.863 6.966 67,00  
Tam 6.895 6.943 28,00  
Yarım 3.360 3.394 13,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,31 0,18  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,12  
B. Petrol 101 101 0,21  
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