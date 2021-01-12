***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2021 16:52
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı HSBC Bank A.Ş
Merkez Adresi Büyükdere Caddesi No:128 Esentepe, Şişli 34394, İSTANBUL
İnternet Adresi www.hsbc.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
hsbchaberlesmemerkezi@hsbc.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Caddesi No:128 Esentepe, Şişli 34394, İSTANBUL +902123764000 +902123764994
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
İstanbul Yatırım Merkezi Büyükdere caddesi no 128/D Esentepe Şişli-İstanbul
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bankacılık
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 652.290.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HSBC Middle East Holdings B.V. 586995771 TRY 89,99
HSBC Bank Middle East Limited 65294226 TRY 10,01
HSBC Group Nominees UK Limited 1,00 TRY 0,00
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited 1,00 TRY 0,00
HSBC Overseas Holdings (UK) Limited 1,00 TRY 0,00
TOPLAM 652290000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DAVID GORDON ELDON Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı HSBC Bank Middle East Yönetim Kurulu Başkanı, HSBC Middle East Holdings BV Yönetim Kurulu Başkanı, HSBC Egypt Yönetim Kurulu Başkanı HSBC Middle East Holdings BV Yönetim Kurulu Başkanı Dubai International Financial Centre Higher Board Yönetim Kurulu Üyesi, Octopus Holdings Limited Yönetim Kurulu Başkanı RIBCA (Holdings) Limited Danışman Octopus Cards Limited Yönetim Kurulu Başkanı Octopus Cards Client Funds Limited Yönetim Kurulu Başkanı
HAMİT AYDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Altınkılıçlar Kahve-Kakao Ürünleri Tic ve San A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı
RÜÇHAN ÇANDAR Genel Müdür Vekili Bankacı HSBC Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Operasyon Grup Başkanı
ANTHONY WRIGHT Kredi ve Risk Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE YENEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanı ve Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)
BURÇİN OZAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Yasal Raporlama Vergi - Kontrol bölümünde Finans Grup Başkanlığı
FUNDA TEMOÇİN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
İBRAHİM NAMIK AKSEL Hazine ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür,HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
FATOŞ PINAR FADILLIOĞLU Kurumsal İletişim Grup Başkanı Bankacı
TOLGA TÜZÜNER Baş Hukuk Müşaviri Bankacı HSBC Bank A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HSBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Aracılık hizmetleri 7000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901585
BIST