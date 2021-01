***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim Bilgileriİşletme Adı HSBC Bank A.ŞMerkez Adresi Büyükdere Caddesi No:128 Esentepe, Şişli 34394, İSTANBULİnternet Adresi www.hsbc.com.trElektronik Posta AdresiE-postahsbchaberlesmemerkezi@hsbc.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükdere Caddesi No:128 Esentepe, Şişli 34394, İSTANBUL +902123764000 +902123764994Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihiİstanbul Yatırım Merkezi Büyükdere caddesi no 128/D Esentepe Şişli-İstanbulFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu BankacılıkŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 652.290.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HSBC Middle East Holdings B.V. 586995771 TRY 89,99HSBC Bank Middle East Limited 65294226 TRY 10,01HSBC Group Nominees UK Limited 1,00 TRY 0,00HSBC Latin America Holdings (UK) Limited 1,00 TRY 0,00HSBC Overseas Holdings (UK) Limited 1,00 TRY 0,00TOPLAM 652290000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDAVID GORDON ELDON Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı HSBC Bank Middle East Yönetim Kurulu Başkanı, HSBC Middle East Holdings BV Yönetim Kurulu Başkanı, HSBC Egypt Yönetim Kurulu Başkanı HSBC Middle East Holdings BV Yönetim Kurulu Başkanı Dubai International Financial Centre Higher Board Yönetim Kurulu Üyesi, Octopus Holdings Limited Yönetim Kurulu Başkanı RIBCA (Holdings) Limited Danışman Octopus Cards Limited Yönetim Kurulu Başkanı Octopus Cards Client Funds Limited Yönetim Kurulu BaşkanıHAMİT AYDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Altınkılıçlar Kahve-Kakao Ürünleri Tic ve San A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSÜLEYMAN SELİM KERVANCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Banka Genel Müdürü (CEO), Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, HSBC Grup Sermaye Finansmanı - Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye BaşkanıRÜÇHAN ÇANDAR Genel Müdür Vekili Bankacı HSBC Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Operasyon Grup BaşkanıANTHONY WRIGHT Kredi ve Risk Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE YENEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanı ve Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)BURÇİN OZAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Bank A.Ş. Yasal Raporlama Vergi - Kontrol bölümünde Finans Grup BaşkanlığıFUNDA TEMOÇİN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı BankacıİBRAHİM NAMIK AKSEL Hazine ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür,HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiFATOŞ PINAR FADILLIOĞLU Kurumsal İletişim Grup Başkanı BankacıTOLGA TÜZÜNER Baş Hukuk Müşaviri Bankacı HSBC Bank A.Ş. Baş Hukuk MüşaviriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHSBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Aracılık hizmetleri 7000000 TRY 100,00