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***HSBCB* *ISMEN* *TEBCE* *INVEO* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.12.2021 18:03
***HSBCB* *ISMEN* *TEBCE* *INVEO* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***HSBCB******ISMEN******TEBCE******INVEO******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TEBCE, ERGLI, INVEO, ISMEN, HSBCB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF62235 60.000.000 15.12.2021 08.06.2022 17.12.2021
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT32229 19.900.000 15.12.2021 14.03.2022 17.12.2021
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYHA2218 20.000.000 15.12.2021 14.12.2022 17.12.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22269 50.500.000 15.12.2021 03.02.2022 17.12.2021
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBC62213 132.340.000 15.12.2021 08.06.2022 17.12.2021


İlgili Şirketler [TEBCE, ERGLI, INVEO, ISMEN, HSBCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983511


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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Dolar 14,7907 14,8068 % 0,02  
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Sterlin 19,5541 19,6522 % 3,04  
Frank 15,9293 16,0253 % 2,71  
Riyal 3,9294 3,9491 % 2,71  
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Altın Gr. 845 845 25,70  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,06  
Gümüş Gr. 10,54 10,55 0,05  
B. Petrol 74,50 74,50 0,18  
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