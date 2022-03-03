***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.03.2022 09:15
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., HTTBT.E işlem koduyla 03/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,25 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006723
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
0
En Düşük
0
18:0514,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0513
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1411
En Düşük
13,9691
18:0515,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0636
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05874,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,32
|Açılış
|: 874,58
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
876,05
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,01
|262.994.053
|% 0,00
|
|ULKER
|15,30
|43.032.405
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,96
|57.140.926
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,14
|12.658.238
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,69
|79.441.768
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,00
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 0,00
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1187
|14,1392
|% 0,35
|
|Euro
|15,6832
|15,8006
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,8840
|18,9787
|% 0,33
|
|Frank
|15,2916
|15,3837
|% 0,30
|
|Riyal
|3,7545
|3,7734
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,84
|
|Altın Gr.
|874
|874
|1,48
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT