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***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

07.06.2023 12:36
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [HTTBT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156685


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DOCO 2.990,50 29.497.519 % 10,00  
ALFAS 369,80 115.840.590 % 9,99  
VKFYO 11,89 7.882.754 % 9,99  
BURVA 48,92 39.873.671 % 9,98  
BRSAN 241,60 465.254.959 % 9,97  
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Altın Ons 1.965 1.965 1,48  
Altın Gr. 1.462 1.462 100,81  
Cumhuriyet 9.809 9.957 574,00  
Tam 9.785 10.052 618,14  
Yarım 4.807 4.898 271,00  
Çeyrek 2.396 2.449 136,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,02  
Gümüş Gr. 17,55 17,57 1,21  
B. Petrol 76,68 76,68 0,39  
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