***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2023 12:59
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179593
BIST
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15:257.260
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 91,34
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.262
15:2526,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2529,5740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0342
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:251.688,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.688,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ULKER
|42,90
|737.075.049
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|90.655.290
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|12.089.477
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.668.640
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,66
|1.061.656.769
|% -6,16
|
|GSDHO
|5,45
|884.701.490
|% -4,89
|
|EREGL
|41,62
|4.891.274.893
|% 2,11
|
|ASTOR
|114,90
|4.315.930.602
|% 1,59
|
|SASA
|64,10
|4.211.219.816
|% -0,47
|
|THYAO
|234,20
|4.205.962.480
|% 1,39
|
|KONTR
|222,60
|2.737.373.899
|% 6,97
|
|EKGYO
|8,70
|1.912.593.100
|% 1,52
|
|IHYAY
|1,26
|273.877.857
|% -1,56
|
|SKBNK
|3,18
|627.358.868
|% 5,65
|
|YKBNK
|14,30
|2.692.378.342
|% -0,21
|
|ZOREN
|4,35
|748.894.167
|% 1,64
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9456
|26,9757
|% 0,15
|
|Euro
|29,5714
|29,5843
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2671
|34,4390
|% -0,15
|
|Frank
|30,5542
|30,7383
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1658
|7,2017
|% 0,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,20
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-27,00
|
|Tam
|11.037
|11.113
|-18,00
|
|Yarım
|5.523
|5.582
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,05
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,51
|
Seans Raporu
15:23
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15:38KUYAS
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15:35XU030
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15:35
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