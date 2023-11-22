***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 17:11
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219378
BIST
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17:507.989
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -57,96
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5028,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0624
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8399
En Düşük
28,7116
17:5031,3201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1254
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3115
17:501.855,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.855,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|35,42
|245.685.039
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.616.953
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|693.376.472
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.676.180
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.590.643
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,52
|284.993.675
|% -8,97
|
|THYAO
|261,75
|8.270.497.773
|% -2,51
|
|TUPRS
|156,30
|5.787.989.733
|% 1,17
|
|ASELS
|46,40
|3.753.574.486
|% -0,13
|
|AKBNK
|30,78
|2.459.424.284
|% -0,52
|
|MIATK
|44,18
|2.447.432.513
|% -6,79
|
|EKGYO
|7,59
|1.544.002.616
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,27
|1.272.662.749
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.169.166.482
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,06
|597.690.155
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,20
|2.121.496.447
|% -0,47
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9048
|36,0849
|% -0,17
|
|Frank
|32,4419
|32,6373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7038
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,62
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,55
|1.054,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,18
|1.997,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
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