***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 11:24
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223438
BIST
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12:117.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,16
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1128,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0130
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1131,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:111.890,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.890,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:11
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.936.949
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,50
|379.504.025
|% 7,07
|
|EKOS
|42,60
|697.698.126
|% 6,71
|
|MRSHL
|2.134,00
|205.334.345
|% 6,59
|
|SAMAT
|62,45
|73.974.092
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|PRZMA
|50,75
|31.908.041
|% -7,56
|
|THYAO
|253,00
|2.618.218.859
|% 0,70
|
|TUPRS
|151,00
|1.361.411.377
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|SASA
|48,88
|1.266.251.893
|% 1,83
|
|EKGYO
|7,43
|612.510.981
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,52
|1.303.728.075
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|1.317.317.900
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.285.548
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|189.323.302
|% -0,62
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9215
|28,9253
|% 0,04
|
|Euro
|31,2063
|31,2253
|% 0,28
|
|Sterlin
|36,2466
|36,4284
|% 0,14
|
|Frank
|32,9617
|33,1603
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6881
|7,7267
|% 0,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|896,82
|899,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,68
|955,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,90
|74,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,82
|2.033,10
|% 0,66
|