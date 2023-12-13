***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 12:39
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HTTBT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225300
BIST
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15:387.644
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -104,72
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3829,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0614
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3831,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0339
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:381.851,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.851,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:38
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.280.421
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.725.493
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.202.983
|% 9,89
|
|KONKA
|46,28
|361.150.178
|% 7,28
|
|LIDER
|45,36
|140.693.145
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.827.199
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.573.447
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|83,75
|4.993.746.061
|% 0,18
|
|AKBNK
|38,36
|4.165.334.436
|% 3,01
|
|SASA
|43,64
|4.106.949.916
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,08
|3.566.119.560
|% 4,15
|
|THYAO
|243,70
|3.367.194.325
|% -2,13
|
|YKBNK
|21,08
|3.566.119.560
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,15
|1.128.662.283
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,82
|3.287.366.282
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,36
|4.165.334.436
|% 3,01
|
|AGROT
|13,19
|1.245.644.559
|% -4,07
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0541
|29,0587
|% 0,21
|
|Euro
|31,3528
|31,3679
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,2770
|36,4589
|% -0,16
|
|Frank
|33,0513
|33,2504
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7228
|7,7615
|% 0,20
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,08
|920,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,71
|968,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,43
|73,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,21
|1.981,51
|% 0,66
|