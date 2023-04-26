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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.04.2023 14:08
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin tavsiyesi ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı ile teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141137


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Tam 9.117 9.289 0,00  
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Çeyrek 2.232 2.285 4,00  
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