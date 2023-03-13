***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
13.03.2023 23:50
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
Karar Sayısı
2023/03
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 13.03.2023
KARAR SAYISI : 2023/03
Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a. Tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GÜNSELİ TARHAN
Denetim Komitesi Başkanı
TURGUT GÜRSOY
Denetim Komitesi Üyesi
Sezer TUĞ ÖZMUTLU
Mali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124241
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