***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı2023/03SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDAFİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIYILLIK FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 13.03.2023KARAR SAYISI : 2023/03Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusundaa. Tarafımızca incelendiğini,b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,GÜNSELİ TARHANDenetim Komitesi BaşkanıTURGUT GÜRSOYDenetim Komitesi ÜyesiSezer TUĞ ÖZMUTLUMali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124241BIST