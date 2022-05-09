***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 200.000 117.442 -548.939 22.166.807 120.347 83.140.269 22.206.331 105.346.600 127.402.257 0 127.402.257Transferler22.206.331 -22.206.331 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.148.235 3.633.048 3.633.048 3.633.048 0 3.633.048Dönem Karı (Zararı)3.633.048 3.633.048 3.633.048 0 3.633.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.148.235 16.148.235 0 16.148.235Dönem Sonu Bakiyeler13 200.000 117.442 -548.939 38.315.042 120.347 105.346.600 3.633.048 108.979.648 147.183.540 0 147.183.540Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 100.000.000 117.442 -1.398.532 138.391.961 120.347 5.546.600 23.351.517 28.898.117 266.129.335 0 266.129.335Transferler23.351.517 -23.351.517 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)10.281.823 10.281.823 10.281.823 0 10.281.823Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.819.850 41.819.850 0 41.819.850Sermaye Arttırımı27.500.000 292.429.353 319.929.353 0 319.929.353Dönem Sonu Bakiyeler13 127.500.000 117.442 292.429.353 -1.398.532 180.211.811 120.347 28.898.117 10.281.823 39.179.940 638.160.361 0 638.160.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.859.807 2.029.102Dönem Karı (Zararı)10.281.823 3.633.048Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.281.823 3.633.048Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.068.482 6.303.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 10.410.461 3.525.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.764.923 505.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.764.923 505.731Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 -2.847.623 -86.699Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.525.027 1.561.534Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-465.718 752.016Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler681.412 44.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.588.249 -7.829.770Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5, 6 -21.461.400 -6.457.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.671.191 -201.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -1.972.342 -532.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.401.087 -501.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler761.371 -133.396Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 1.156.400 -3.062Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.762.056 2.106.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-222.334 -41.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.679.915 -35.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-263.809.075 -8.802.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.841Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 6.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.235.282 -9.006.096Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.798.433 -297.913Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.436.849 -8.708.183Alınan Faiz17 2.930.647 197.245Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -246.504.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI312.117.363 11.588.819Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri319.929.353Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 319.929.353Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 18.278.500 11.944.975Kredilerden Nakit Girişleri11 18.278.500 11.944.975Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -18.337.125Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -18.337.125Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -7.382.358 -284.665Ödenen Faiz-371.007 -71.491YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.168.095 4.815.911Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.021.481 6.689.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.189.576 11.505.520DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 66.108.548 50.726.430DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 131.298.124 62.231.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 131.298.124 66.108.548Finansal Yatırımlar11 167.499.829İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar11 167.499.829Ticari Alacaklar5, 6 56.734.283 36.439.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.146.238 3.759.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 48.588.045 32.680.535Peşin Ödenmiş Giderler7 18.398.351 14.257.217Diğer Dönen Varlıklar12 8.915.907 7.306.666ARA TOPLAM382.846.494 124.112.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR382.846.494 124.112.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 79.004.611 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar11 79.004.611 0Maddi Duran Varlıklar8 10.241.227 7.405.219Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 257.049.724 226.593.493Peşin Ödenmiş Giderler7 19.365.601 11.963.444Ertelenmiş Vergi Varlığı1.673.079 339.143Diğer Duran Varlıklar12 842.643 780.693TOPLAM DURAN VARLIKLAR368.176.885 247.081.992TOPLAM VARLIKLAR751.023.379 371.194.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 50.162.425 46.450.365İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 50.162.425 46.450.365Banka Kredileri11 34.595.284 31.741.227Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 15.567.141 14.709.138Ticari Borçlar6 11.541.353 13.942.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.360.502 2.461.999Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 10.207.006 7.745.322Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü703.810 2.411.189Kısa Vadeli Karşılıklar4.941.661 3.271.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.941.661 3.271.310Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 217.259 354.391ARA TOPLAM81.134.016 76.637.016TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.134.016 76.637.016UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 7.561.438 13.694.868İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 7.561.438 13.694.868Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 7.561.438 13.694.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 21.485.667 12.538.590Uzun Vadeli Karşılıklar2.681.897 2.194.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.681.897 2.194.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.729.002 28.427.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.863.018 105.064.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.160.361 266.129.335Ödenmiş Sermaye13 127.500.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 117.442 117.442Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 292.429.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)178.813.279 136.993.429Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.398.532 -1.398.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.398.532 -1.398.532Yabancı Para Çevrim Farkları13 180.211.811 138.391.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 120.347 120.347Yasal Yedekler13 120.347 120.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.898.117 5.546.600Net Dönem Karı veya Zararı10.281.823 23.351.517TOPLAM ÖZKAYNAKLAR638.160.361 266.129.335TOPLAM KAYNAKLAR751.023.379 371.194.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 52.521.681 23.068.146Satışların Maliyeti14 -22.080.848 -14.765.431TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.440.833 8.302.715BRÜT KAR (ZARAR)30.440.833 8.302.715Genel Yönetim Giderleri15 -7.710.010 -3.082.609Pazarlama Giderleri15 -5.887.124 -1.857.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.109.242 1.875.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.565.482 -1.928.043ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.387.459 3.310.198Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 2.930.647 197.245FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.318.106 3.507.443Finansman Gelirleri18 358.829 1.190.666Finansman Giderleri18 -11.860.830 -313.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.816.105 4.385.064Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri465.718 -752.016Dönem Vergi (Gideri) Geliri-771.595 -880.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.237.313 128.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.281.823 3.633.048DÖNEM KARI (ZARARI)10.281.823 3.633.048Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları22 10.281.823 3.633.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.819.850 16.148.235Yabancı Para Çevrim Farkları19 41.819.850 16.148.235Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.819.850 16.148.235TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.101.673 19.781.283Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları52.101.673 19.781.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028098BIST