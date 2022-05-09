***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 21:17
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 200.000 117.442 -548.939 22.166.807 120.347 83.140.269 22.206.331 105.346.600 127.402.257 0 127.402.257
Transferler
22.206.331 -22.206.331 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.148.235 3.633.048 3.633.048 3.633.048 0 3.633.048
Dönem Karı (Zararı)
3.633.048 3.633.048 3.633.048 0 3.633.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.148.235 16.148.235 0 16.148.235
Dönem Sonu Bakiyeler
13 200.000 117.442 -548.939 38.315.042 120.347 105.346.600 3.633.048 108.979.648 147.183.540 0 147.183.540
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 100.000.000 117.442 -1.398.532 138.391.961 120.347 5.546.600 23.351.517 28.898.117 266.129.335 0 266.129.335
Transferler
23.351.517 -23.351.517 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.281.823 10.281.823 10.281.823 0 10.281.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.819.850 41.819.850 0 41.819.850
Sermaye Arttırımı
27.500.000 292.429.353 319.929.353 0 319.929.353
Dönem Sonu Bakiyeler
13 127.500.000 117.442 292.429.353 -1.398.532 180.211.811 120.347 28.898.117 10.281.823 39.179.940 638.160.361 0 638.160.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.859.807 2.029.102
Dönem Karı (Zararı)
10.281.823 3.633.048
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.281.823 3.633.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.068.482 6.303.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 10.410.461 3.525.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.764.923 505.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.764.923 505.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 -2.847.623 -86.699
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.525.027 1.561.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-465.718 752.016
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
681.412 44.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.588.249 -7.829.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 6 -21.461.400 -6.457.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.671.191 -201.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.972.342 -532.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.401.087 -501.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
761.371 -133.396
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 1.156.400 -3.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.762.056 2.106.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-222.334 -41.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.679.915 -35.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-263.809.075 -8.802.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.841
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 6.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.235.282 -9.006.096
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.798.433 -297.913
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.436.849 -8.708.183
Alınan Faiz
17 2.930.647 197.245
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -246.504.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
312.117.363 11.588.819
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
319.929.353
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 319.929.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 18.278.500 11.944.975
Kredilerden Nakit Girişleri
11 18.278.500 11.944.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -18.337.125
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -18.337.125
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -7.382.358 -284.665
Ödenen Faiz
-371.007 -71.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.168.095 4.815.911
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.021.481 6.689.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.189.576 11.505.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.108.548 50.726.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 131.298.124 62.231.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 131.298.124 66.108.548
Finansal Yatırımlar
11 167.499.829
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
11 167.499.829
Ticari Alacaklar
5, 6 56.734.283 36.439.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.146.238 3.759.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 48.588.045 32.680.535
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.398.351 14.257.217
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.915.907 7.306.666
ARA TOPLAM
382.846.494 124.112.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.846.494 124.112.117
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 79.004.611 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
11 79.004.611 0
Maddi Duran Varlıklar
8 10.241.227 7.405.219
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 257.049.724 226.593.493
Peşin Ödenmiş Giderler
7 19.365.601 11.963.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.673.079 339.143
Diğer Duran Varlıklar
12 842.643 780.693
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
368.176.885 247.081.992
TOPLAM VARLIKLAR
751.023.379 371.194.109
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 50.162.425 46.450.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 50.162.425 46.450.365
Banka Kredileri
11 34.595.284 31.741.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 15.567.141 14.709.138
Ticari Borçlar
6 11.541.353 13.942.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.360.502 2.461.999
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 10.207.006 7.745.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
703.810 2.411.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.941.661 3.271.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.941.661 3.271.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 217.259 354.391
ARA TOPLAM
81.134.016 76.637.016
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.134.016 76.637.016
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 7.561.438 13.694.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 7.561.438 13.694.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.561.438 13.694.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 21.485.667 12.538.590
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.681.897 2.194.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.681.897 2.194.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.729.002 28.427.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.863.018 105.064.774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.160.361 266.129.335
Ödenmiş Sermaye
13 127.500.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 117.442 117.442
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 292.429.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.813.279 136.993.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.398.532 -1.398.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.398.532 -1.398.532
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 180.211.811 138.391.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 120.347 120.347
Yasal Yedekler
13 120.347 120.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.898.117 5.546.600
Net Dönem Karı veya Zararı
10.281.823 23.351.517
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.160.361 266.129.335
TOPLAM KAYNAKLAR
751.023.379 371.194.109
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 52.521.681 23.068.146
Satışların Maliyeti
14 -22.080.848 -14.765.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.440.833 8.302.715
BRÜT KAR (ZARAR)
30.440.833 8.302.715
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.710.010 -3.082.609
Pazarlama Giderleri
15 -5.887.124 -1.857.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.109.242 1.875.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.565.482 -1.928.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.387.459 3.310.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.930.647 197.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.318.106 3.507.443
Finansman Gelirleri
18 358.829 1.190.666
Finansman Giderleri
18 -11.860.830 -313.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.816.105 4.385.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
465.718 -752.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-771.595 -880.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.237.313 128.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.281.823 3.633.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.281.823 3.633.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22 10.281.823 3.633.048
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.819.850 16.148.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 41.819.850 16.148.235
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.819.850 16.148.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.101.673 19.781.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
52.101.673 19.781.283
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028098
BIST