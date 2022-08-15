***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.08.2022 22:43
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 15.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde 2022 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
Şirketimizin 2022 2.çeyrek sonuçlarımıza ve 2022 yılı beklentilerimize https://hitit.com/ adresinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2022 2. Çeyrek finansal sonuçlar sunumundan ulaşılabilir .
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055701
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9721
En Düşük
17,8981
18:0518,2566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.027,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.027,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9664
|% 0,19
|
|Euro
|18,2400
|18,2563
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,5876
|21,6958
|% -0,49
|
|Frank
|18,9008
|19,0147
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,12
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,31
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.894
|6.962
|-30,00
|
|Yarım
|3.359
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,28
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,32
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-3,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem