***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.11.2022 18:40
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 2022 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
Şirketimizin 2022 3.çeyrek sonuçlarına ve 2022 yılı beklentilerine https://hitit.com/ adresinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2022 3. Çeyrek Sonuçlar Sunumundan ulaşılabilir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078267
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2323
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7673
En Düşük
18,4643
18:051.025,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 30,44
|Açılış
|: 1.025,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,33
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5915
|18,6015
|% 0,67
|
|Euro
|18,7514
|18,7673
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,4318
|21,5393
|% 1,01
|
|Frank
|18,8015
|18,9147
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,29
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|31,15
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.336
|3.381
|82,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|0,53
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|-0,59
|