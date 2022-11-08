***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 2022 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır.Şirketimizin 2022 3.çeyrek sonuçlarına ve 2022 yılı beklentilerine https://hitit.com/ adresinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2022 3. Çeyrek Sonuçlar Sunumundan ulaşılabilir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078267BIST