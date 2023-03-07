***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.03.2023 00:08
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yıl sonu sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
Şirketimizin 2022 yıl sonu sonuçlarına ve 2023 yılı beklentilerine https://hitit.com/ adresinde bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2022 yıl sonu Sonuçlar Sunumundan ulaşılabilir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120763
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.119,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8407
|18,9086
|% 0,07
|
|Euro
|20,1123
|20,1945
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6170
|22,7304
|% -0,12
|
|Frank
|20,1863
|20,3079
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0135
|5,0387
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.592
|7.668
|-11,00
|
|Yarım
|3.709
|3.752
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem