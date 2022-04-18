***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/ Sarıyer/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması.9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması.10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması.14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması.15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 16.05.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılına İlişkin OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/21 sayılı toplantısındaŞirketimizin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul İli, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer adresinde 16.05.2022 Pazartesi günü Saat: 14:00'te yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021654BIST