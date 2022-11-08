***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2022 18:40
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078268
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1260
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2285
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7635
En Düşük
18,4643
18:051.026,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 31,15
|Açılış
|: 1.026,30
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,33
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,6030
|% 0,68
|
|Euro
|18,7525
|18,7635
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,4400
|21,5475
|% 1,05
|
|Frank
|18,8072
|18,9204
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|40,51
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|29,28
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.834
|6.903
|155,00
|
|Yarım
|3.330
|3.375
|76,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,56
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|0,49
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|-0,06
|