***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamındaHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş'nin ("Şirket") 2023 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'ye yapacağı lisans, yazılım geliştirme, bakım ve destek hizmetleri satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145794BIST