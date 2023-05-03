***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.05.2023 09:49
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamında
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş'nin ("Şirket") 2023 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'ye yapacağı lisans, yazılım geliştirme, bakım ve destek hizmetleri satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145794
BIST
10:254.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -70,09
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.436
10:2519,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2521,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1390
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5476
En Düşük
21,3838
10:251.262,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.262,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.204.793
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|38.790.082
|% 7,30
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|71.163.313
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.713.043
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.004.755
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|THYAO
|126,40
|671.012.927
|% 0,08
|
|EREGL
|31,66
|333.189.069
|% -1,80
|
|TUPRS
|65,80
|276.731.911
|% 0,69
|
|GARAN
|27,62
|217.869.384
|% 0,07
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|EKGYO
|5,66
|100.009.334
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|146.828.608
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|157.733.759
|% 0,56
|
|HALKB
|10,90
|151.805.200
|% 3,81
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4765
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5226
|21,5476
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,3128
|24,4347
|% 0,50
|
|Frank
|21,8142
|21,9456
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,61
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.174
|9.466
|-18,00
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.294
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,10
|