***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.05.2022 tarihli olağan genel kurulda kabul edilen Şirket'imiz kar dağıtım politikası ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030587BIST