***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.05.2022 17:12
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.05.2022 tarihli olağan genel kurulda kabul edilen Şirket'imiz kar dağıtım politikası ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030587
BIST
17:552.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -24,62
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5515,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0775
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5516,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1062
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:55906,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,08
|Açılış
|: 906,91
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.580.846
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.094.303
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.650.664
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.452.695
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.950.000
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,94
|24.842.391
|% -9,22
|
|GENIL
|18,29
|242.395.683
|% -9,19
|
|THYAO
|42,98
|4.545.121.655
|% 1,18
|
|GARAN
|14,96
|1.794.647.600
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,28
|1.723.156.798
|% -0,05
|
|KRDMD
|14,93
|1.496.741.780
|% -4,72
|
|SISE
|19,38
|1.406.170.580
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,64
|974.533.480
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,35
|916.541.354
|% -4,40
|
|KARSN
|5,45
|692.949.745
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,13
|140.624.687
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.794.647.600
|% -0,13
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5501
|15,5624
|% 0,55
|
|Euro
|16,1927
|16,2169
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,0104
|19,1057
|% 0,46
|
|Frank
|15,4186
|15,5115
|% 0,19
|
|Riyal
|4,1387
|4,1594
|% 0,60
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,75
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,53
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında