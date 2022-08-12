***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ketimiz bir Yapay Zeka (AI) SaaS şirketi olan TAZI iş birliği yapmıştır. Yapılan iş birliği ile Şirketimizin yazılım çözümlerine, uyarlamalı makine öğrenmesi tabanlı yapay zeka çözümleri entegre edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054924BIST