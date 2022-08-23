***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Antalya merkezli Mavi Gök Havacılık A.Ş. ve Southwind Airlines isimli iki havayolu firması ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde söz konusu firmalar beş yıl boyunca Şirketimizin Crane markalı yazılım çözümleriyle operasyonlarını sürdüreceklerdir.Öte yandan Şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen seyahat yönetim firmalarından olan Alabanda Turizm ile beş yıllık bir anlaşma yapılmış olup, bu süre boyunca Alabanda Turizm Şirketimizin Crane markalı Turizm Çözümleri ürünlerini kullanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057896BIST