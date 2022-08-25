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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.08.2022 23:26
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere Şirketimiz 25.08.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararı ile Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturularak, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmakta olan 923803 belge numaralı "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3" lisansına sahip Sn. Hülya Yıldırım,  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve bu bağlamda mevzuat gereği "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak görevlendirilmiştir. 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Sn. Hülya YILDIRIM                                                                                Sn. Seyit KAN                                                                                                     
Telefon: (+90) 212­ 276-1500                                                              Telefon:(+90) 212­ 276-1500                                                          
E-posta: investor@hititcs.com                                                           E-posta: investor@hititcs.com
    
               
    
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058466


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Yarım 3.345 3.387 -2,00  
Çeyrek 1.677 1.693 -1,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,34 0,06  
Gümüş Gr. 11,23 11,27 0,01  
B. Petrol 100 100 -0,04  
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