***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 23:26
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere Şirketimiz 25.08.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararı ile Mali İşler ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturularak, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmakta olan 923803 belge numaralı "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3" lisansına sahip Sn. Hülya Yıldırım, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve bu bağlamda mevzuat gereği "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Sn. Hülya YILDIRIM Sn. Seyit KAN
Telefon: (+90) 212 276-1500 Telefon:(+90) 212 276-1500
E-posta: investor@hititcs.com E-posta: investor@hititcs.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058466
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1921
En Düşük
18,1481
18:0518,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1543
En Düşük
18,1195
18:051.027,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.027,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.028,27
En Düşük
1.026,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1594
|18,1610
|% -0,01
|
|Euro
|18,1382
|18,1537
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,4245
|21,5319
|% -0,06
|
|Frank
|18,7781
|18,8912
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8197
|4,8439
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.760
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.864
|6.928
|-3,00
|
|Yarım
|3.345
|3.387
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,27
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem