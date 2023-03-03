***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2023 18:24
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/03/2023 tarihli ve 2023/01 sayılı kararı ile SPK'nın 09/02/2023 tarihli ilke kararı gözetilerek, 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması için 500.000 TL'sına kadar bir fon ayrılmış olup, yaşanmakta olan bu süreç dahlinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu fondan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım fonunu içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileriz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119960
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
-
17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem