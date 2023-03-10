***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPakistan'ın ulusal havayolu firması olan ve dünyanın sayılı bayrak taşıyıcıları arasında yer alan, 2018 yılından beri şirketimiz yazılım çözümlerini kullanan Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ile 2018 yılında 5 yıl süreli olarak imzalanmış olan sözleşme süresi, 2023 yılı itibarıyla 5(beş) yıl daha uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122921BIST