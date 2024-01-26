***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'ya bağlı bir havayolu firması olan ve faaliyete başladığı 2019 yılından bu yana Hitit'in yolcu hizmet sistemi çözümlerini kullanan FlyArystan ile Hitit arasındaki iş ilişkisinin 3(üç) yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243101BIST