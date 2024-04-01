***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 08:39
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2023 tarihinde açıklamış olduğu yeni iş ilişkisi kapsamında AJet Hava Taşımacılığı A.Ş., 31 Mart 2024 tarihi itibariyle uçuşlarını Hitit'in Crane PSS Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümleri ile icra etmeye başlamıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264643
BIST
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11:169.053
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
|| -88,96
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:1632,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1635,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:162.355,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 28,07
|Açılış
|: 2.355,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4318
|32,4392
|% 0,13
|
|Euro
|35,0062
|35,0365
|% 0,00
|
|Sterlin
|41,0852
|41,2912
|% -0,92
|
|Frank
|36,1314
|36,3125
|% -0,80
|
|Riyal
|8,6867
|8,7302
|% -0,75
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,64
|915,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,20
|1.030,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,37
|87,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,39
|2.258,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:14
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11:29LOGO
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 80.50 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 117 adet işlem
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11:28MOBTL
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 515 adet işlem
-
11:27IZENR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 26.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 983 adet işlem
-
11:26XU100
Endeks 9, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 36, 861.00 milyon TL de
-
11:26FLAP
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 731 adet işlem