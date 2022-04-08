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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2022 20:35
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA NUR GÖKMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.11.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür - Hayır 23.19 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadır
DİLEK OVACIK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 4.79 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 12.01.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı, Finans Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadır
NASUH NAZİF ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Danışman Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜNSELİ TARHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
TURGUT GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018809


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Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 0,20  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,09  
B. Petrol 102 102 1,22  
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