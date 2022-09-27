***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2022 18:13
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA NUR GÖKMAN Genel Müdür/CEO İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür/CEO Yoktur
SEZER ÖZMUTLU Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yoktur
ŞÜKRİYE NEVRA ONURSAL KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama Yönetici Direktör, Satış ve Pazarlama Yoktur
ÖZGÜR ÇUHADAR Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici Direktör, Geliştirme Yoktur
SEMRA KANDEMİR Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Strateji Yönetici Direktör, Altyapı ve Operasyon Yoktur
SEMİH SAKIZ Genel Müdür Yardımcısı, Sistem Altyapı ve İşletim Yönetici Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim Yoktur
ATİLLA LİSE Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Çözümleri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman Yoktur
FİGEN DÖNDER İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065509
BIST
17:593.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,43
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
17:5918,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:5917,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:59972,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,59
|Açılış
|: 972,59
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|109,10
|114.163.575
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|102.789.512
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|56.275.194
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|621.272.028
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.910.473
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.240.116
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|323.778.299
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.919.453
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.090.130.738
|% -9,88
|
|THYAO
|70,90
|4.648.904.484
|% 2,16
|
|SASA
|68,80
|3.409.081.957
|% 3,69
|
|GARAN
|19,62
|3.316.456.427
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.516.738
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,96
|2.342.309.122
|% 0,76
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|ISCTR
|7,81
|2.840.310.261
|% 1,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4767
|18,4899
|% 0,08
|
|Euro
|17,7835
|17,8028
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,8579
|19,9574
|% 0,99
|
|Frank
|18,6033
|18,7154
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9001
|4,9247
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,93
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.216
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|2,19
|