Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2022 18:13
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA NUR GÖKMAN Genel Müdür/CEO İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür/CEO Yoktur
SEZER ÖZMUTLU Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yoktur
ŞÜKRİYE NEVRA ONURSAL KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama Yönetici Direktör, Satış ve Pazarlama Yoktur
ÖZGÜR ÇUHADAR Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici Direktör, Geliştirme Yoktur
SEMRA KANDEMİR Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Strateji Yönetici Direktör, Altyapı ve Operasyon Yoktur
SEMİH SAKIZ Genel Müdür Yardımcısı, Sistem Altyapı ve İşletim Yönetici Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim Yoktur
ATİLLA LİSE Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Çözümleri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman Yoktur
FİGEN DÖNDER İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065509


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.266
Değişim :  0,17% |  5,43
Açılış :  3.271  
Önceki Kapanış :  3.260  
En Yüksek
3.319 En Düşük
3.256
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 109,10 114.163.575 % 9,98  
KMPUR 58,00 102.789.512 % 9,95  
KUVVA 45,08 1.674.158 % 9,95  
ISFIN 6,86 56.275.194 % 9,94  
KONTR 58,10 621.272.028 % 9,93  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,4767 18,4899 % 0,08  
Euro 17,7835 17,8028 % 0,39  
Sterlin 19,8579 19,9574 % 0,99  
Frank 18,6033 18,7154 % 0,53  
Riyal 4,9001 4,9247 % 0,15  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 12,93  
Altın Gr. 972 973 9,59  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.609 6.699 20,00  
Yarım 3.216 3.275 7,00  
Çeyrek 1.613 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,31  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,22  
B. Petrol 85,05 85,05 2,19  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru