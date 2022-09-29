***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2022 09:54
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. Seyahat Acentesi Faaliyetleri 600000 600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065824
BIST
12:453.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -19,15
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:4518,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:4518,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:45983,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,57
|Açılış
|: 983,96
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:43
|UFUK
|55,55
|1.377.509
|% 10,00
|
|GESAN
|87,25
|295.927.131
|% 8,05
|
|MERKO
|6,42
|54.667.775
|% 7,54
|
|PENTA
|405,60
|45.317.953
|% 7,02
|
|KONTR
|60,20
|343.581.842
|% 6,83
|
|ISGYO
|6,65
|9.031.372
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.189.680
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,75
|137.918.681
|% -9,13
|
|ZOREN
|3,19
|341.083.584
|% -7,54
|
|USAK
|3,07
|28.493.017
|% -6,69
|
|THYAO
|68,85
|1.342.029.117
|% -0,15
|
|HEKTS
|56,85
|1.131.116.355
|% -4,45
|
|ASELS
|29,44
|985.329.491
|% 2,44
|
|SASA
|65,95
|903.722.751
|% -2,44
|
|YKBNK
|7,09
|852.302.413
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,80
|318.633.600
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,91
|672.743.837
|% 1,03
|
|YKBNK
|7,09
|852.302.413
|% 0,42
|
|ZOREN
|3,19
|341.083.584
|% -7,54
|
|TSKB
|2,36
|223.098.195
|% 0,85
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5344
|18,5481
|% 0,16
|
|Euro
|17,9935
|18,0213
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,0506
|20,1512
|% -0,18
|
|Frank
|18,8104
|18,9237
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9184
|4,9431
|% 0,43
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,60
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.687
|-45,00
|
|Tam
|6.627
|6.686
|-95,00
|
|Yarım
|3.224
|3.268
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,18
|