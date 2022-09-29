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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2022 09:54
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. Seyahat Acentesi Faaliyetleri 600000 600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065824


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BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.377.509 % 10,00  
GESAN 87,25 295.927.131 % 8,05  
MERKO 6,42 54.667.775 % 7,54  
PENTA 405,60 45.317.953 % 7,02  
KONTR 60,20 343.581.842 % 6,83  
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12:43 Alış Satış %  
Dolar 18,5344 18,5481 % 0,16  
Euro 17,9935 18,0213 % 0,01  
Sterlin 20,0506 20,1512 % -0,18  
Frank 18,8104 18,9237 % -0,36  
Riyal 4,9184 4,9431 % 0,43  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -9,60  
Altın Gr. 982 983 -4,98  
Cumhuriyet 6.587 6.687 -45,00  
Tam 6.627 6.686 -95,00  
Yarım 3.224 3.268 -47,00  
Çeyrek 1.617 1.635 -22,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 -0,18  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,11  
B. Petrol 87,87 87,87 -0,18  
Seans Raporu 12:43
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