***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA NUR GÖKMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.11.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür - Hayır 23.19 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadırDİLEK OVACIK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 4.79 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 12.01.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı, Finans Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Komite görevi bulunmamaktadırALİ UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirketinde Başhukuk Müşaviri, Sürdürülebilirlik Lideri ve Genel Sekreter, Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiALİYE SULTAN ALPTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.01.2024 İcrada Görevli Değil Danışman Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıTURGUT GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.04.2022 İcrada Görevli Değil Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi, Konak Bilişim Teknolojileri Kültürel Ürünler Ve Medya Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Agito Bilgisayar Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Metamorfoz Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Sosyal Ağlar Elektronik Ticaret Anonim Şirketi, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi, Gsc Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Beyoğlu Gazozu İçecek Anonim Şirketi, Fta Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Cyberwise Siber Güvenlik Ticaret Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234914BIST