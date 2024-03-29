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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2024 19:51
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. Seyahat Acentesi Faaliyetleri 600000 600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED Yazılım Geliştirme 1000000 1000000 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. Acente Dağıtım Hizmetleri 290000 290000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264532


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MOGAN 18,81 1.397.036.379 % 10,00  
ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
VANGD 23,98 16.090.832 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9807 32,5458 % 0,71  
Euro 34,6548 35,1922 % 0,36  
Sterlin 41,3643 41,5716 % 1,36  
Frank 36,3315 36,5136 % 1,33  
Riyal 8,7305 8,7742 % 1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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