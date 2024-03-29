***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. Seyahat Acentesi Faaliyetleri 600000 600000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED Yazılım Geliştirme 1000000 1000000 PKR 100 Bağlı OrtaklıkHitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. Acente Dağıtım Hizmetleri 290000 290000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264532BIST