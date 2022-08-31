***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.08.2022 09:48
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AIR CONNECT AVIATION GROUP S.A.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir
Açıklamalar
Romanya menşeili havayolu firması Air Connect, şirketimizin Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) çözümleri ile muhasebe yazılım çözümlerini 26 Ağustos 2022 günü itibariyle kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi üç (3) yıl olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059014
BIST
12:513.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,92
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
12:5118,1988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:5118,1748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0357
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
12:511.001,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,93
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.221.235
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.896.326
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.353.766
|% 9,94
|
|KONTR
|233,80
|305.532.732
|% 9,66
|
|ESCAR
|43,20
|3.080.462
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.727.301
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,90
|229.256.466
|% -5,52
|
|THYAO
|72,10
|3.871.829.476
|% 2,34
|
|GARAN
|23,22
|1.677.882.294
|% -4,13
|
|HALKB
|8,35
|1.573.167.657
|% 6,51
|
|PETKM
|13,59
|1.333.845.661
|% 1,04
|
|VAKBN
|7,07
|1.133.561.985
|% 6,32
|
|EKGYO
|4,02
|1.128.873.454
|% -0,25
|
|HALKB
|8,35
|1.573.167.657
|% 6,51
|
|VAKBN
|7,07
|1.133.561.985
|% 6,32
|
|YKBNK
|6,81
|1.003.445.796
|% -0,73
|
|PETKM
|13,59
|1.333.845.661
|% 1,04
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1839
|18,1988
|% -0,01
|
|Euro
|18,1686
|18,1748
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0983
|21,2041
|% -0,03
|
|Frank
|18,5028
|18,6143
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8287
|4,8530
|% 0,17
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-50,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|-2,80
|