***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAIR CONNECT AVIATION GROUP S.A.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiFaaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedirAçıklamalarRomanya menşeili havayolu firması Air Connect, şirketimizin Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) çözümleri ile muhasebe yazılım çözümlerini 26 Ağustos 2022 günü itibariyle kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi üç (3) yıl olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059014BIST