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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

31.08.2022 09:48
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AIR CONNECT AVIATION GROUP S.A.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir
Açıklamalar

Romanya menşeili havayolu firması Air Connect, şirketimizin Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) çözümleri ile muhasebe yazılım çözümlerini 26 Ağustos 2022 günü itibariyle kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi üç (3) yıl olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059014


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Tam 6.731 6.782 -50,00  
Yarım 3.280 3.316 -24,00  
Çeyrek 1.645 1.657 -13,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 -0,39  
Gümüş Gr. 10,53 10,55 -0,23  
B. Petrol 95,04 95,04 -2,80  
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