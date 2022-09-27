***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPT TRANSNUSA AVIATION MANDIRIVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiFaaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedirAçıklamalarEndonezya menşeili havayolu firması TransNusa Aviation Mandiri, şirketimizin yolcu hizmet sistemleri (PSS) çözümlerini 27 Eylül 2022 tarihi ile kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi 10 (on) yıl olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065510BIST