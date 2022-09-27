***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.09.2022 18:14
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
PT TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir
Açıklamalar
Endonezya menşeili havayolu firması TransNusa Aviation Mandiri, şirketimizin yolcu hizmet sistemleri (PSS) çözümlerini 27 Eylül 2022 tarihi ile kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi 10 (on) yıl olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065510
BIST
17:593.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,43
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
17:5918,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,5880
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|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:5917,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:59972,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,59
|Açılış
|: 972,59
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|109,10
|114.163.575
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|102.789.512
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|56.275.194
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|621.272.028
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.910.473
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.240.116
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|323.778.299
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.919.453
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.090.130.738
|% -9,88
|
|THYAO
|70,90
|4.648.904.484
|% 2,16
|
|SASA
|68,80
|3.409.081.957
|% 3,69
|
|GARAN
|19,62
|3.316.456.427
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.516.738
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,96
|2.342.309.122
|% 0,76
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|ISCTR
|7,81
|2.840.310.261
|% 1,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4767
|18,4899
|% 0,08
|
|Euro
|17,7835
|17,8028
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,8579
|19,9574
|% 0,99
|
|Frank
|18,6033
|18,7154
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9001
|4,9247
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,93
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.216
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|2,19
|