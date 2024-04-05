***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2024 18:17
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarih ve 2024/10 no'lu kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yapılanmasına
Başkan- Ali Uzun/ Yönetim Kurulu Üyesi
Üye- Nevra Onursal Karaağaç/ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Üye- Figen Dönder / İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Üye- Gülbin Yılmaz / Hukuk Müşaviri
karar verilmiştir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268755
BIST