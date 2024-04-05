***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarih ve 2024/10 no'lu kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yapılanmasınaBaşkan- Ali Uzun/ Yönetim Kurulu ÜyesiÜye- Nevra Onursal Karaağaç/ Satış ve Pazarlama Genel Müdür YardımcısıÜye- Figen Dönder / İnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıÜye- Gülbin Yılmaz / Hukuk Müşavirikarar verilmiştir.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268755BIST