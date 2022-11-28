***HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.11.2022 09:11
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.BE (Kaydi Pay, Miktar: 69.170,731 TL nominal, Aracı: ANC, Kapanış Tarihi: 29.11.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082421
BIST
16:334.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 80,15
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3318,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0193
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3319,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0696
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:331.049,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.049,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CEOEM
|16,50
|115.844.474
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.105.672
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.165.066
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,98
|220.243.551
|% -9,10
|
|MIATK
|127,70
|142.003.614
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,00
|65.589.633
|% -8,57
|
|MZHLD
|15,70
|50.590.343
|% -7,54
|
|THYAO
|116,30
|8.344.565.120
|% 2,20
|
|PETKM
|18,16
|4.420.105.542
|% 4,67
|
|EREGL
|42,22
|4.128.023.574
|% 0,81
|
|ASELS
|48,88
|3.894.607.860
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,55
|3.575.398.862
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,01
|3.175.072.930
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,79
|1.249.959.033
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,55
|3.575.398.862
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,00
|3.453.413.701
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,16
|2.593.998.278
|% 6,28
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6141
|% -0,10
|
|Euro
|19,4618
|19,4725
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,3890
|22,5013
|% -0,38
|
|Frank
|19,6358
|19,7541
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.019
|7.076
|-33,00
|
|Yarım
|3.404
|3.459
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,81
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-2,43
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 993, 841 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 27 artarak (% 1.54 ) 5, 346
-
16:45MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 614, 065 adet işlem
-
16:44PRKME
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 491 adet işlem
-
16:43TEZOL
Yüzde 6.46 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 099, 947 adet işlem