***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:22
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820451
BIST
17:08115.605
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -3.591,03
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:086,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:086,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:08316,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,37
|Açılış
|: 316,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.419.764
|% 19,87
|
|HATEK
|9,23
|39.313.040
|% 7,83
|
|QNBFL
|142,00
|8.371.603
|% 7,58
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,35
|90.404.123
|% 5,08
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.834.431
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.652.221
|% -18,94
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|TUKAS
|10,09
|3.570.785
|% -16,27
|
|ASELS
|28,26
|1.563.341.141
|% -5,10
|
|THYAO
|14,46
|1.362.789.047
|% -2,95
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|CEMAS
|1,23
|372.429.555
|% -6,82
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|362.994.970
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,18
|248.029.868
|% -9,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8660
|% -0,16
|
|Frank
|6,1852
|6,2225
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,37
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,82
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,29
|59,29
|0,17
|
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