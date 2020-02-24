***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:14
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821097
BIST
14:29113.930
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.899,16
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:296,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0618
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:296,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:29333,35
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 11,34
|Açılış
|: 333,35
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.663.174
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,24
|9.586.995
|% 11,44
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BOSSA
|10,85
|9.985.912
|% 9,93
|
|FENER
|14,39
|156.216.936
|% -10,62
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,64
|1.325.961.512
|% -6,06
|
|IPEKE
|10,52
|681.016.104
|% 7,90
|
|KOZAA
|12,95
|465.215.523
|% 3,27
|
|ASELS
|28,36
|418.412.809
|% -1,66
|
|KRDMD
|2,72
|277.740.292
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,26
|164.857.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,10
|226.982.145
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|277.740.292
|% -3,55
|
|THYAO
|13,64
|1.325.961.512
|% -6,06
|
|IHLGM
|1,22
|114.692.472
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9153
|7,9550
|% 0,54
|
|Frank
|6,2538
|6,2915
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|40,55
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,27
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.201
|2.255
|73,16
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,39
|
|Çeyrek
|533
|546
|17,69
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|
Seans Raporu
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4184, 5 kaybederek (% -2.99 ) 135, 857
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14:37XU100
Endeks 113, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 71 altında . İşlem hacmi 6, 990.00 milyon TL de
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14:36DGKLB
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 143, 777 adet işlem
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14:33FENER
Yüzde -10.56 oranında düşüşle 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 777, 790 adet işlem
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14:32XU100
Endeks 113, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 79 altında . İşlem hacmi 6, 885.00 milyon TL de