***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 10:44
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913856
BIST
13:401.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,97
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:407,2798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1451
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:408,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1984
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:40409,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,29
|Açılış
|: 409,02
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DYOBY
|14,52
|13.049.672
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.319.817
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.552.818
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.987.669
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|44.105.537
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,12
|158.795.099
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|681.463.511
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,20
|489.461.721
|% 3,01
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|211.789.115
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|TSKB
|1,68
|124.428.609
|% 1,82
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2745
|7,2798
|% -1,95
|
|Euro
|8,7648
|8,7710
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1439
|10,1947
|% -1,62
|
|Frank
|7,9576
|8,0056
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,80
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,55
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-58,96
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-28,52
|
|Çeyrek
|659
|674
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|