***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:39
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944719
BIST
10:401.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.360
10:408,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7461
En Düşük
8,6689
10:4010,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
10:40498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,26
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YAPRK
|39,02
|3.557.634
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.004.858
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|11.870.291
|% 9,88
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|DGGYO
|7,50
|154.710
|% -8,76
|
|EUKYO
|7,55
|908.685
|% -8,15
|
|SAMAT
|4,97
|6.382.891
|% -5,69
|
|BASCM
|10,87
|10.870
|% -5,64
|
|THYAO
|13,76
|238.247.216
|% -0,72
|
|GARAN
|8,16
|204.393.584
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,93
|186.182.939
|% -0,52
|
|KOZAL
|115,90
|122.747.289
|% -0,69
|
|KUTPO
|56,55
|108.261.491
|% 4,05
|
|EKGYO
|1,93
|186.182.939
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|42.522.214
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|204.393.584
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|18.634.070
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|238.247.216
|% -0,72
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7254
|8,7290
|% 0,53
|
|Euro
|10,3979
|10,4077
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0644
|12,1249
|% 0,32
|
|Frank
|9,4486
|9,5055
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3210
|2,3327
|% 0,48
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,10
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 73 kaybederek (% -0.52 ) 1, 479
-
10:54XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 2, 485.00 milyon TL de
-
10:53MEGAP
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 432 adet işlem
-
10:53MEGAP
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 432 adet işlem
-
10:52SAMAT
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 340 adet işlem