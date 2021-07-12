***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 11:42
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950201
BIST
12:591.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
12:598,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
12:5910,2504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0422
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2310
12:59500,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,83
|Açılış
|: 500,72
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler12:59
|VBTYZ
|13,72
|44.639.186
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.347.873
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,70
|101.594.706
|% 7,40
|
|TSGYO
|2,64
|11.586.796
|% 7,32
|
|AVHOL
|5,33
|9.678.743
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.466.272
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,00
|8.501.880
|% -9,01
|
|BRMEN
|1,86
|77.207
|% -7,00
|
|TKURU
|205,00
|1.359.765
|% -5,92
|
|GARAN
|8,71
|633.318.600
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,30
|346.885.693
|% 1,11
|
|THYAO
|13,47
|316.700.126
|% -0,74
|
|PETKM
|5,46
|293.314.664
|% 0,37
|
|EREGL
|18,39
|287.706.574
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,29
|189.057.360
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,07
|84.863.825
|% -2,73
|
|GARAN
|8,71
|633.318.600
|% 2,11
|
|PETKM
|5,46
|293.314.664
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,30
|346.885.693
|% 1,11
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6458
|% -0,14
|
|Euro
|10,2454
|10,2504
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9418
|12,0017
|% -0,48
|
|Frank
|9,4001
|9,4567
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2972
|2,3087
|% -0,19
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,56
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-21,94
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-10,61
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-1,00
|