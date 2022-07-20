***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:56
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046738
BIST
12:112.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:1117,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:1118,0275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:11966,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 966,21
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:09
|RHEAG
|1,98
|1.621.005
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.157.604
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.319.823
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|21.266.640
|% 9,89
|
|GRNYO
|2,60
|4.749.204
|% 9,70
|
|KRSTL
|7,58
|27.457.366
|% -8,34
|
|KONYA
|1.251,50
|47.982.140
|% -4,91
|
|GLRYH
|3,67
|92.956.982
|% -4,68
|
|PRDGS
|2,71
|20.183.408
|% -4,24
|
|EUKYO
|3,40
|1.059.323
|% -3,41
|
|THYAO
|51,10
|1.508.345.893
|% 0,00
|
|SISE
|21,34
|1.032.051.603
|% 0,76
|
|HEKTS
|34,22
|530.562.985
|% 3,82
|
|EREGL
|28,04
|523.910.574
|% 1,23
|
|KCHOL
|35,02
|443.163.457
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,00
|351.460.555
|% -0,66
|
|ODAS
|3,56
|235.886.178
|% 2,89
|
|TSKB
|2,28
|151.432.281
|% 3,17
|
|KARSN
|7,60
|394.423.701
|% 3,68
|
|SISE
|21,34
|1.032.051.603
|% 0,76
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5871
|17,5901
|% 0,17
|
|Euro
|18,0217
|18,0378
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0585
|21,1641
|% 0,31
|
|Frank
|18,0699
|18,1787
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6664
|4,6898
|% 0,13
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.550
|6.605
|-26,00
|
|Yarım
|3.192
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|