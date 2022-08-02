***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:00
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050920
BIST
11:132.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 17,13
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1317,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0746
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9604
En Düşük
17,8517
11:1318,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:131.022,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.022,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KRPLS
|6,82
|352.899.494
|% 9,82
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.770.077
|% -9,95
|
|IMASM
|64,70
|23.868.585
|% -7,64
|
|IHGZT
|0,78
|9.674.039
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|45.630.520
|% -6,91
|
|THYAO
|52,10
|1.364.656.277
|% 1,17
|
|SASA
|49,68
|1.021.700.146
|% 6,84
|
|SISE
|22,84
|833.982.849
|% -1,13
|
|EREGL
|28,14
|425.441.366
|% 0,36
|
|HEKTS
|35,20
|369.612.217
|% 3,53
|
|EKGYO
|3,14
|323.018.931
|% 0,00
|
|TSKB
|2,70
|217.030.731
|% 2,66
|
|KRPLS
|6,82
|352.899.494
|% 9,82
|
|ODAS
|3,89
|200.941.525
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|88.378.106
|% 1,78
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9618
|% 0,42
|
|Euro
|18,3755
|18,4038
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,8138
|21,9232
|% -0,24
|
|Frank
|18,7651
|18,8781
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7606
|4,7844
|% 0,20
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,85
|98,85
|-1,18
|