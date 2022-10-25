***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:32
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073964
BIST
15:343.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,82
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
15:3418,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:3418,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:34982,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,32
|Açılış
|: 982,01
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:32
|SILVR
|28,60
|27.198.221
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.486.941
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|280.953.508
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.590.711
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.597.900
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|232.973.778
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|64.483.018
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.766.362
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.087.989.694
|% 1,81
|
|SISE
|33,70
|2.805.304.864
|% 3,82
|
|SASA
|102,70
|2.268.411.099
|% 2,70
|
|AKBNK
|15,64
|2.230.940.365
|% 1,16
|
|YKBNK
|9,64
|2.071.433.476
|% 2,88
|
|SKBNK
|2,10
|960.151.964
|% 6,06
|
|TSKB
|3,11
|1.333.787.527
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,61
|1.798.429.930
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,64
|2.071.433.476
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,89
|2.057.686.553
|% 2,38
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6056
|18,6168
|% 0,18
|
|Euro
|18,3692
|18,3783
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0213
|21,1268
|% 0,50
|
|Frank
|18,4888
|18,6001
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,06
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,40
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-28,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,38
|90,38
|-0,83
|
Seans Raporu
15:32
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