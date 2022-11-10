***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:08
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079112
BIST
10:264.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 34,67
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.404
En Düşük
4.364
10:2618,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:2618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:261.021,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.021,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|59.429.808
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.102.879
|% 9,96
|
|INVEO
|29,88
|62.801.194
|% 8,89
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|7.657.809
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,60
|23.909.504
|% -8,97
|
|SKTAS
|3,73
|20.064.928
|% -8,13
|
|GOLTS
|121,90
|47.459.144
|% -7,93
|
|THYAO
|113,20
|992.681.110
|% 1,80
|
|ODAS
|10,12
|812.527.597
|% 3,37
|
|HEKTS
|37,80
|670.636.599
|% 4,77
|
|ASELS
|38,08
|640.005.502
|% 0,90
|
|ALARK
|79,35
|601.502.918
|% -0,69
|
|ODAS
|10,12
|812.527.597
|% 3,37
|
|EKGYO
|5,06
|183.506.509
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,19
|71.850.006
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,43
|219.034.305
|% 1,73
|
|PETKM
|14,29
|309.389.268
|% 1,06
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5941
|18,6199
|% 0,17
|
|Euro
|18,6096
|18,6144
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1076
|21,2134
|% 0,43
|
|Frank
|18,8248
|18,9382
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,16
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.818
|6.877
|17,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,13
|
Seans Raporu
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