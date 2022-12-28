***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:37
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090511
BIST
11:095.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -63,66
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
11:0918,7192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
11:0919,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0399
En Düşük
19,8226
11:091.087,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.087,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler11:09
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|806.513
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|35,42
|362.328.426
|% 6,11
|
|SILVR
|18,01
|34.261.872
|% 5,94
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|10.097.878
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|220,30
|58.676.734
|% -9,34
|
|ATEKS
|97,25
|2.949.717
|% -8,25
|
|THYAO
|141,60
|1.828.303.960
|% -1,05
|
|ENKAI
|31,90
|1.731.893.463
|% 4,38
|
|KOZAL
|623,70
|1.580.147.061
|% -5,91
|
|PETKM
|19,49
|1.289.753.255
|% -1,22
|
|TUPRS
|507,20
|1.183.255.429
|% 0,18
|
|EKGYO
|8,23
|889.215.523
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,65
|880.120.743
|% -1,35
|
|PETKM
|19,49
|1.289.753.255
|% -1,22
|
|ISCTR
|12,81
|829.080.322
|% -1,39
|
|ENKAI
|31,90
|1.731.893.463
|% 4,38
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7155
|18,7192
|% 0,26
|
|Euro
|19,9244
|19,9353
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4722
|22,5849
|% 0,38
|
|Frank
|20,0662
|20,1871
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,13
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.339
|7.399
|0,00
|
|Yarım
|3.554
|3.623
|0,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.811
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,34
|
Seans Raporu
11:09
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11:24PLTUR
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