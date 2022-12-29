***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 12:26
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091119
BIST
15:105.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 87,53
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:1018,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:1019,9546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:101.087,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.087,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TERA
|17,71
|968.117
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|664.987.097
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.888.841
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.332.370
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,81
|94.414.190
|% -7,73
|
|PLTUR
|16,13
|1.165.373.191
|% -7,09
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,97
|66.997.915
|% -4,52
|
|KOZAL
|573,70
|5.492.637.813
|% -3,85
|
|THYAO
|141,60
|4.188.203.526
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,18
|3.484.507.407
|% 7,21
|
|PETKM
|19,79
|2.902.441.037
|% 3,94
|
|SISE
|42,42
|2.623.283.080
|% 1,78
|
|EKGYO
|8,44
|2.469.325.224
|% 3,43
|
|PETKM
|19,79
|2.902.441.037
|% 3,94
|
|YKBNK
|11,89
|1.754.181.646
|% 2,59
|
|KRDMD
|18,11
|2.299.852.669
|% 3,19
|
|TSKB
|4,33
|500.653.883
|% 1,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7119
|18,7179
|% 0,04
|
|Euro
|19,9239
|19,9513
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4505
|22,5631
|% 0,13
|
|Frank
|20,1482
|20,2696
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,04
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|15,00
|
|Tam
|7.349
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.559
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,23
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,90
|