***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:28
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093200
BIST
16:215.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -99,88
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.527
16:2118,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:2119,9177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1516
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:211.117,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.117,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EYGYO
|22,90
|15.259.690
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|32.355.291
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.714.464
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.829.131
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|323.955.965
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.275.024
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.371.188
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.052.979
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.841.989
|% -9,14
|
|TUREX
|27,96
|43.573.149
|% -8,75
|
|EREGL
|42,90
|9.947.053.023
|% 1,56
|
|KRDMD
|19,68
|7.034.803.787
|% 4,63
|
|EKGYO
|9,31
|6.182.990.683
|% -1,17
|
|ASELS
|65,15
|5.554.773.131
|% -5,72
|
|THYAO
|144,90
|5.441.518.036
|% -1,70
|
|EKGYO
|9,31
|6.182.990.683
|% -1,17
|
|KRDMD
|19,68
|7.034.803.787
|% 4,63
|
|EREGL
|42,90
|9.947.053.023
|% 1,56
|
|YKBNK
|11,71
|2.658.865.566
|% -0,17
|
|ISCTR
|12,68
|2.563.320.444
|% 0,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7430
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,9093
|19,9177
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,4881
|22,6009
|% 0,66
|
|Frank
|20,1060
|20,2271
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9693
|4,9942
|% 0,14
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|17,72
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|11,73
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|45,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|-2,47
|